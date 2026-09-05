"Готові до режиму без повітряних ударів": Зеленський поговорив з представниками Трампа у Москві

Президент Володимир Зеленський у суботу провів розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які перебувають у Москві, та зазначив, що з моменту цієї розмови Україна готова утримуватись від ударів по столиці РФ та розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.

Про це президент розповів у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що представники президента США вже почали у суботу роботу з російською стороною.

"З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", – заявив глава держави.

Зеленський додав, що план дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений.

"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови", – написав президент.

Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу прибули до Москви, де у них заплановані переговори з правителем РФ Владіміром Путіним.

У неділю вони прибудуть до Києва з першим візитом після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Речник Кремля повідомив у суботу, що Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".