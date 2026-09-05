"Готовы к режиму без авиаударов": Зеленский пообщался с представителями Трампа в Москве

Президент Владимир Зеленский в субботу провел беседу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые находятся в Москве, и отметил, что с момента этой беседы Украина готова воздерживаться от ударов по столице РФ и рассчитывает, что россияне не будут наносить удары по Киеву.

Об этом президент рассказал в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что представители президента США уже в субботу приступили к работе с российской стороной.

"С момента этой нашей беседы мы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, вовлечённым в переговорный процесс. С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что план дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской делегации утвержден.

"Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", – написал президент.

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу прибыли в Москву, где у них запланированы переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

В воскресенье они прибудут в Киев с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России.

Пресс-секретарь Кремля сообщил в субботу, что Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".