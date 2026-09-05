Посланець Путіна підтвердив прибуття Віткоффа і Кушнера в Москву

Спецпосланець правителя РФ Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв підтвердив, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу прибули до Москви.

Про це Дмитрієв написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Раніше російські та американські медіа повідомили, що Дмитрієв зустрів американських посланців в аеропорту "Внуково". Згодом Дмитрієв опублікував фото з летовища, як він вітає американців на злітній смузі, та написав такий коментар: "Вітаю у Москві миротворців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера".

фото: профіль дмитрієва у соцмережі Х

У суботу американські посланці мають провести переговори з Путіним, після чого у неділю очікується їхній перший візит до Києва.

Ввечері 4 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у неділю американських перемовників очікують в Києві. Він акцентував, що Україна не буде бити по Росії в ці дні та очікує від Москви дзеркальних кроків.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".