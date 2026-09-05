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США нанесли удар по трём иранским танкерам в ответ на обстрел баллистикой

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Новости — Суббота, 5 сентября 2026, 18:00 — Кристина Бондарева

Американские военные заявили, что в субботу нанесли удар по трём иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты в сторону кораблей ВМС США.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

В заявлении говорится, что американский авианосец и ракетный эсминец успешно избежали многочисленных необоснованных иранских атак, и ни один американский военнослужащий не пострадал.

"5 сентября силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удар по трем иранским танкерам, перевозившим сырую нефть, после того как Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты в сторону двух военных кораблей ВМС США, патрулировавших воды региона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что два иранских нефтяных танкера были выведены из строя, а третий, без груза, был полностью уничтожен

В заявлении говорится, что танкеры были частью теневой сети, которая помогает финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и его вооруженных союзников в регионе.

"Пусть сообщение для КИР будет ясным: если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесём вам ещё большие экономические потери – уничтожив три ваших", – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Удары произошли почти через неделю после того, как США и Иран возобновили атаки после месяца относительного затишья.

Возобновление боевых действий произошло после новых усилий США по экономическому давлению на Тегеран.

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