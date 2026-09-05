Посол США: члени НАТО не терпітимуть такі інциденти, як у Лейпцигу

Члени НАТО не повинні толерувати навмисні дії в рамках гібридної війни, і Сполучені Штати будуть підтримувати країни, які стикаються з такими інцидентами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у суботу посол США при НАТО Метью Вітакер, його цитату наводить агентство Reuters.

Вітакер зазначив, що спроба атаки за допомогою дрона, яка сталася минулого місяця в аеропорту "Лейпциг/Галле", у якій Берлін звинуватив Росію, викликає більше занепокоєння, ніж інші нещодавні інциденти, з якими стикалися члени НАТО через російські дрони, що збилися з курсу.

"Є також те, що я б назвав більш тривожними гібридними діями, як-от ті, що ми бачили в Лейпцигу та в Польщі", – сказав Вітакер, виступаючи в кулуарах ділової конференції в Італії.

За його словами, члени НАТО повинні бути готовими та пильними, а також давати чіткий сигнал, коли стикаються з такими подіями.

"Якщо ми можемо встановити, хто це робить – як це зробила Німеччина – ми обов’язково чітко заявляємо, що це неприйнятно і ми цього не терпітимемо", – сказав Вітакер.

Критична інфраструктура, зокрема об’єкти енергетики, може стати мішенню і має перебувати під наглядом національних органів влади, додав він. Реакція на ці виклики є насамперед справою кожної країни, але Сполучені Штати підтримують країни, коли вони стикаються з такими подіями, зазначив він.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Російського дому" у Берліні.

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