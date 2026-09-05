Путін почав зустріч з Віткоффом і Кушнером у Кремлі

Російський правитель Владімір Путін у суботу ввечері розпочав зустріч у Кремлі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером напередодні їхнього візиту до Києва.

Про це повідомили російські ЗМІ, серед яких ТАСС, з посиланням на заяву Кремля.

На відео, опублікованому пресслужбою Кремля, Путін сказав, що ситуація, яку сьогодні будуть обговорювати, "непроста". Правитель РФ передав "вітання і слова вдячності" президенту США Дональду Трампу.

Президент Володимир Зеленський у суботу провів розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він зазначив, що з моменту цієї розмови Україна готова утримуватись від ударів по столиці РФ та розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.

6 вересня Віткофф та Кушнер відвідають Київ зі своїм першим візитом з того часу, як вони почали займатись посередництвом у мирних зусиллях.

Речник Кремля повідомив у суботу, що Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".