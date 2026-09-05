Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Новости — Суббота, 5 сентября 2026, 20:04 —
Президент России Владимир Путин в субботу вечером начал встречу в Кремле с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером накануне их визита в Киев.
Об этом сообщили российские СМИ, в том числе ТАСС, со ссылкой на заявление Кремля.
На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, Путин сказал, что ситуация, которую сегодня будут обсуждать, "непростая". Глава государства РФ передал "приветствия и слова благодарности" президенту США Дональду Трампу.
Президент Владимир Зеленский в субботу провел беседу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что с момента этой беседы Украина готова воздерживаться от ударов по столице РФ и рассчитывает, что россияне не будут наносить удары по Киеву.
6 сентября Уиткофф и Кушнер посетят Киев в рамках своего первого визита с тех пор, как они начали заниматься посредничеством в мирных усилиях.
Пресс-секретарь Кремля сообщил в субботу, что Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".