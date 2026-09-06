Путин рассказал команде Трампа об успехах армии РФ и необходимости устранить "первопричины" войны

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля Владимир Путин на переговорах с представителями президента США в субботу рассказал им об уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными".

Как пишет "Европейская правда", о деталях переговоров в Кремле сообщили российское агентство "Интерфакс", агентство Reuters и издание Axios.

На переговорах, которые длились более трех часов, Путин предоставил Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру "четкие и исчерпывающие оценки ситуации" на поле боя, заявил Ушаков.

"В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта", – сказал он журналистам в субботу по итогам беседы.

По словам помощника главы правительства РФ, американские представители "сформулировали целый ряд соображений относительно возможных путей урегулирования".

Чиновник Белого дома сообщил Reuters, что переговоры были "существенными" и что следующие шаги будут объявлены в ближайшие недели.

По данным Axios, Джин Ланге, ответственный за санкции в Министерстве финансов США, присоединился к поездке Уиткоффа и Кушнера. Он участвовал в подготовительной встрече с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным. Участие Ланге свидетельствует о том, что санкции США против России были частью обсуждений, подчеркивает издание.

Чиновник Белого дома заявил, что к Уиткоффу, Кушнеру и Путину на встрече присоединились "чиновники Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов". "Стороны обсудили важные планы относительно следующих шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и с нетерпением ждут таких же продуктивных встреч завтра в Украине", – цитирует американского чиновника Axios.

После переговоров с Путиным Уиткофф и Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу провел беседу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что с момента этой беседы Украина готова воздерживаться от ударов по столице РФ и рассчитывает, что россияне не будут наносить удары по Киеву.

Пресс-секретарь Кремля сообщил в субботу, что Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".