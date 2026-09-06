Мерц привітав німецьку компанію з відкриття нової ери для європейської космонавтики

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав німецьку космічну компанію Isar Aerospace з успішним запуском ракети-носія Spectrum, яка вперше вивела супутники на орбіту Землі з території материкової Європи.

Про це Мерц написав у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Запуск відбувся у суботу, 5 вересня, о 22:12 за центральноєвропейським літнім часом із стартового комплексу Isar Aerospace на космодромі у Норвегії.

"Щирі вітання компанії Isar Aerospace з успішним запуском ракети-носія Spectrum. Це перший запуск з європейського континенту на навколоземну орбіту. Це початок нової ери", – зазначив Мерц.

Компанія Isar Aerospace стала першою європейською комерційною космічною компанією, якій вдалося успішно доставити супутники на орбіту.

Під час місії під назвою Onward and Upward ракета успішно пройшла найбільш навантажену ділянку польоту Max Q і перетнула лінію Кармана на висоті 100 кілометрів. Після виходу на орбітальну швидкість відбулося успішне відокремлення корисного навантаження.

"Сьогодні Isar Aerospace відкрила космос із континентальної Європи. Запуск залишається найбільшим обмеженням для глобальної космічної галузі, а від сьогодні комерційні та інституційні клієнти мають справжню альтернативу", – заявив генеральний директор і співзасновник компанії Даніель Мецлер.

Isar Aerospace планує масштабувати свої можливості з виробництва ракет. Компанія вже розпочала виробництво ракет Spectrum №3–7, а після відкриття нового виробничого комплексу площею 40 тисяч квадратних метрів розраховує вийти на потужність до 40 ракет на рік.

Isar Aerospace, заснована у 2018 році та розташована поблизу Мюнхена, розробляє, виробляє й тестує ракети-носії переважно власними силами. Компанія спеціалізується на запуску малих і середніх супутників та супутникових угруповань.

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.