Мерц поздравил немецкую компанию с началом новой эры в европейской космонавтике

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил немецкую космическую компанию Isar Aerospace с успешным запуском ракеты-носителя Spectrum, которая впервые вывела спутники на орбиту Земли с территории материковой Европы.

Об этом Мерц написал в воскресенье в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Запуск состоялся в субботу, 5 сентября, в 22:12 по центральноевропейскому летнему времени со стартового комплекса Isar Aerospace на космодроме в Норвегии.

"Искренние поздравления компании Isar Aerospace с успешным запуском ракеты-носителя Spectrum. Это первый запуск с европейского континента на околоземную орбиту. Это начало новой эры", – отметил Мерц.

Компания Isar Aerospace стала первой европейской коммерческой космической компанией, которой удалось успешно доставить спутники на орбиту.

В ходе миссии под названием Onward and Upward ракета успешно прошла самый нагруженный участок полёта Max Q и пересекла линию Кармана на высоте 100 километров. После выхода на орбитальную скорость произошло успешное отделение полезной нагрузки.

"Сегодня Isar Aerospace открыла доступ к космосу из континентальной Европы. Запуск остаётся самым большим ограничением для глобальной космической отрасли, а с сегодняшнего дня у коммерческих и институциональных клиентов появилась реальная альтернатива", – заявил генеральный директор и соучредитель компании Даниэль Метцлер.

Isar Aerospace планирует расширить свои производственные мощности по выпуску ракет. Компания уже приступила к производству ракет Spectrum №3–7, а после открытия нового производственного комплекса площадью 40 тысяч квадратных метров рассчитывает выйти на мощность до 40 ракет в год.

Isar Aerospace, основанная в 2018 году и расположенная недалеко от Мюнхена, разрабатывает, производит и тестирует ракеты-носители преимущественно собственными силами. Компания специализируется на запуске малых и средних спутников, а также спутниковых группировок.

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс объявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для проведения военной разведки, поскольку растут сомнения в приверженности США европейской обороне.