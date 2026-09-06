Зеленський почав перемовини з Віткоффом і Кушнером
Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".
Близько 14:20 Зеленський написав коротке повідомлення "Ми почали перемовини".
We began talks.
Почали перемовини.
🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026
Також у допис додали кадри зустрічі президента з посланцями Трампа перед Софією Київською. З'явились також кадри, як їм показували інтер'єр собору.
Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком.
Як відомо, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України у неділю потягом, напередодні вони були у Москві.
Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.