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Зеленський почав перемовини з Віткоффом і Кушнером

Новини — Неділя, 6 вересня 2026, 14:29 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Близько 14:20 Зеленський написав коротке повідомлення "Ми почали перемовини".

Також у допис додали кадри зустрічі президента з посланцями Трампа перед Софією Київською. З'явились також кадри, як їм показували інтер'єр собору. 

Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком.

Як відомо, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України у неділю потягом, напередодні вони були у Москві. 

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.

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