Зеленський почав перемовини з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Близько 14:20 Зеленський написав коротке повідомлення "Ми почали перемовини".

We began talks.

Почали перемовини.

🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

Також у допис додали кадри зустрічі президента з посланцями Трампа перед Софією Київською. З'явились також кадри, як їм показували інтер'єр собору.

Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком.

Як відомо, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України у неділю потягом, напередодні вони були у Москві.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.