Зеленський: росіяни не дали Віткоффу та Кушнеру прилетіти літаком

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера в аеропорту.

Про це він сказав перед зустріччю з представниками Трампа, відео заяви президента наводить hromadske.

Перемовники США прибули у неділю до Києва, їх зустрічали на залізничному вокзалі української столиці.

"На жаль, рускі показували своїми ударами, що вони (Віткофф і Кушнер. – Ред.) не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюють", – заявив Зеленський перед тим, як Кушнер та Віткофф прибули кортежем на Софійську площу.

Раніше у неділю президент Зеленський розповів, що провів нараду з переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.