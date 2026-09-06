Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Около 14:20 Зеленский написал короткое сообщение: "Начали переговоры".

Также в пост добавили кадры встречи президента с посланцами Трампа перед Софией Киевской.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить Уиткоффа и Кушнера в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь на самолете.

Как известно, посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину в воскресенье на поезде, накануне они были в Москве.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланцами президента США в субботу рассказал им об уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление о следующих шагах в ближайшие недели.