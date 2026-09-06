Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".
Около 14:20 Зеленский написал короткое сообщение: "Начали переговоры".
Также в пост добавили кадры встречи президента с посланцами Трампа перед Софией Киевской.
Ранее Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить Уиткоффа и Кушнера в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь на самолете.
Как известно, посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину в воскресенье на поезде, накануне они были в Москве.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланцами президента США в субботу рассказал им об уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление о следующих шагах в ближайшие недели.