Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України у неділю.

Про це виданню Kyiv Independent повідомили джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

За даними джерел, Віткофф та Кушнер прибули в Україну 6 вересня в рамках дипломатичних зусиль Вашингтона, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Оновлено: згодом голова СЗР Рустем Умєров опублікував відео зустрічі американських переговірників на залізничному вокзалі Києва.

Їхнє прибуття відбулося наступного дня після того, як обидва посланці провели в Москві понад тригодинні переговори з правителем Росії Владіміром Путіним, які обидві сторони охарактеризували як "змістовні".

Поїздка представників Трампа до України є першою з того часу, як вони почали займатись мирним врегулюванням.

Раніше у неділю президент Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США, що має відбутись у неділю.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".