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Посланцям Трампа показали інтер’єр Софії Київської

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Новини — Неділя, 6 вересня 2026, 14:57 — Марія Ємець

Перемовникам президента США, яких український президент зустрів на Софіївській площі, після того показали інтер’єр собору. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні фото оприлюднила пресслужба ОПУ.

Після зустрічі Зеленського з Віткоффом і Кушнером перед дзвіницею Софіївського собору делегація заходила всередину, де гостям організували коротку екскурсію. 

 
Фото: пресслужба Офісу президента
 
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський близько 14:20 повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

 
Фото: пресслужба Офісу президента

Паралельно з посланцями президента США до Києва для участі у перемовинах прибули представники так званої "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини.

Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком. Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. 

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.

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Мирні переговори США
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