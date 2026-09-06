Посланцям Трампа показали інтер’єр Софії Київської

Перемовникам президента США, яких український президент зустрів на Софіївській площі, після того показали інтер’єр собору.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні фото оприлюднила пресслужба ОПУ.

Після зустрічі Зеленського з Віткоффом і Кушнером перед дзвіницею Софіївського собору делегація заходила всередину, де гостям організували коротку екскурсію.

Фото: пресслужба Офісу президента

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський близько 14:20 повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Фото: пресслужба Офісу президента

Паралельно з посланцями президента США до Києва для участі у перемовинах прибули представники так званої "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини.

Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком. Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.