Посланцам Трампа показали интерьер Софии Киевской

Переговорщикам президента США, с которыми украинский президент встретился на Софиевской площади, после этого показали интерьер собора.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОПУ.

После встречи Зеленского с Виткоффом и Кушнером перед колокольней Софийского собора делегация зашла внутрь, где для гостей организовали краткую экскурсию.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Фото: пресс-служба Офиса президента





Президент Украины Владимир Зеленский около 14:20 сообщил о начале переговоров с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Параллельно с посланцами президента США в Киев для участия в переговорах прибыли представители так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить Виткоффа и Кушнера в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь самолетом. Накануне, 5 сентября, спецпосланцы были на переговорах в Москве.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланниками президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.