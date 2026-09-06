Зеленский рассказал, как пройдут переговоры со спецпосланцами Трампа и "евротройки"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве состоится несколько раундов переговоров – сначала с представителями президента США, затем – с участием переговорщиков из Франции, Великобритании и Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в кратком комментарии перед встречами.

"Ожидается одна сессия – наш разговор, затем еще одна сессия будет с европейскими NSA (national security advisers – советниками по национальной безопасности – Ред.). Несколько важных сессий", – рассказал Зеленский.

Напомним, около 14:20 он сообщил о начале переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить Уиткоффа и Кушнера в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь самолетом. Накануне, 5 сентября, спецпосланцы находились на переговорах в Москве.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с представителями президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.