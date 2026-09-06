У Польщі запідозрили порушення повітряного простору з боку Білорусі, але це виявились птахи

Польські військові запідозрили порушення повітряного простору країни об’єктом, що залетів з території Білорусі, проте згодом підозри не підтвердились.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінках Оперативного командування ЗС Польщі.

Вдень 6 вересня Оперативне командування повідомило про ймовірне порушення повітряного простору Польщі неідентифікованим об’єктом, що рухався з території Білорусі. Для перевірки даних з радарів на місце відправили військовий гелікоптер.

"Триваючі дії мають на меті підтвердити природу цього об’єкта та виключити ймовірність, що зафіксований сигнал стався через метеорологічні явища чи аномалії", – зазначили в оголошенні, додавши також, що Україна зараз не перебуває під масованою атакою РФ.

У наступному оголошенні повідомили, що підозри не підтвердилися.

"В результаті верифікації встановлено, що зафіксовані радіолокаційними станціями сигнали не були пов’язані з порушенням повітряного простору Польщі. Їх спричинила велика зграя птахів, проліт якої зафіксовано засобами спостереження за повітряним простором", – зазначили в Оперативному командуванні.

❗️ Czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej zostały zakończone.



W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej… pic.twitter.com/6zTvYnzU2K – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 6, 2026

На початку вересня Польща оголосила про посилення захисту свого повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.

З 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина Польщі потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.