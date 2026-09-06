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Польша заподозрила нарушение воздушного пространства со стороны Беларуси, это оказались птицы

Новости — Воскресенье, 6 сентября 2026, 15:35 — Мария Емец

Польские военные заподозрили нарушение воздушного пространства страны объектом, залетевшим с территории Беларуси, однако впоследствии подозрения не подтвердились.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на страницах Оперативного командования ВС Польши.

Днем 6 сентября Оперативное командование сообщило о вероятном нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом, двигавшимся с территории Беларуси. Для проверки данных с радаров на место направили военный вертолет.

"Проводимые действия направлены на подтверждение природы этого объекта и исключение вероятности того, что зафиксированный сигнал возник из-за метеорологических явлений или аномалий", – отметили в сообщении, добавив также, что Украина в настоящее время не подвергается массированной атаке со стороны РФ.

В следующем сообщении сообщили, что подозрения не подтвердились.

"В результате проверки установлено, что сигналы, зафиксированные радиолокационными станциями, не были связаны с нарушением воздушного пространства Польши. Их вызвала большая стая птиц, пролет которой был зафиксирован средствами наблюдения за воздушным пространством", – отметили в Оперативном командовании.

В начале сентября Польша объявила о усилении защиты своего воздушного пространства из-за недавних провокаций со стороны России.

С 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть Польшипопадет во временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

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