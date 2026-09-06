Єврокомісар з оборони з іронією привітав бажання Путіна "усунути першопричини війни"

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс сказав, що погоджується з правителем РФ у необхідності "усунути першопричини війни" – якщо говорити про реальні першопричини, тобто імперські амбіції Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Кубілюс зазначив, що після зустрічі з перемовниками президента США Дональда Трампа у Москві очільник Кремля знову заявив, що найважливіше – "усунути першопричини" російсько-української війни.

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This is the first time when I agree with Putin: the real “root causes” of the war should be removed! – Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 6, 2026

"Ці "першопричини війни" – це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та почати повномасштабне вторгнення у 2022-му. Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: реальні "першопричини війни" потрібно усунути", – прокоментував Кубілюс.

Нагадаємо, перемовники Трампа були на зустрічах у Москві 5 вересня, а 6 вересня потягом прибули до Києва.

Близько 14:20 президент України повідомив про початок перемовин. Перед тим делегації показали інтер’єр Софіївського собору.

Окрім спецпосланців Трампа, у Києві перебувають також радники з нацбезпеки країн "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини, щоб взяти участь у перемовинах.