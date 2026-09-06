Еврокомиссар по обороне с иронией приветствовал желание Путина "устранить первопричины войны"

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что согласен с главой РФ в необходимости "устранить первопричины войны" – если говорить о реальных первопричинах, то есть имперских амбициях Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своём X.

Кубилюс напомнил, что после встречи с переговорщиками президента США Дональда Трампа в Москве глава Кремля вновь заявил, что самое важное – "устранить первопричины" российско-украинской войны.

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This is the first time when I agree with Putin: the real “root causes” of the war should be removed! – Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 6, 2026

"Эти „первопричины войны" – это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в 2022-м. Это первый раз, когда я согласен с Путиным: реальные „первопричины войны" нужно устранить", – прокомментировал Кубилюс.

Напомним, переговорщики Трампа 5 сентября участвовали во встречах в Москве, а 6 сентября на поезде прибыли в Киев.

Около 14:20 президент Украины сообщил о начале переговоров. Перед этим делегации показали интерьер Софийского собора.

Помимо спецпосланцев Трампа, в Киеве также находятся советники по национальной безопасности стран "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии, чтобы принять участие в переговорах.