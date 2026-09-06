Перший раунд перемовин з Віткоффом і Кушнером завершився – ОПУ

Перший етап перемовин зі спецпосланцями президента США у Києві завершився.

Про це "Європейській правді" повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

У Києві надвечір у неділю, 6 вересня, закінчився перший раунд перемовин української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським та представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Далі має розпочатися другий, розширений раунд – за участю радників з національної безпеки країн "євротрійки" – Британії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, президент України повідомив про початок переговорів з Віткоффом і Кушнером близько 14:20.

Також Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти спецпосланців Трампа в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком.

Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін заявив їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.