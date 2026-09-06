Первый раунд переговоров с Уиткоффом и Кушнером завершился – ОПУ

Первый этап переговоров со спецпосланниками президента США в Киеве завершился, вскоре начнется следующий раунд – с участием представителей "евротройки".

Об этом "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В Киеве вечером в воскресенье, 6 сентября, завершился первый раунд переговоров украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Далее должен начаться второй, расширенный раунд – с участием советников по национальной безопасности стран "евротройки" – Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, президент Украины сообщил о начале переговоров с Уиткоффом и Кушнером около 14:20.

Также Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить спецпосланцев Трампа в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь самолетом.

Накануне, 5 сентября, спецпосланцы находились на переговорах в Москве. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин выразил им уверенность в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.