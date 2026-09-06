Папа Римський висловив сподівання на мир для України на тлі візитів Віткоффа й Кушнера

Папа Римський Лев XIV висловив сподівання на наближення миру для України на тлі візитів перемовників президента США до Москви та Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Лев XIV висловив сподівання, що поновлений переговорний процес довкола російсько-української війни наблизить мир.

My heart is united with the suffering of the people of #Ukraine, who have lived in anguish and fear for years. I renew my appeal to put an end to the violence, halt the destruction, and open hearts to dialogue and #peace! I hope that the efforts undertaken in recent days to… – Pope Leo XIV (@Pontifex) September 6, 2026

"Моє серце єднається зі стражданнями українського народу, який вже роками живе у стражданнях і страху. Повторюю мій заклик припинити бойові дії, зупинити руйнування та відкрити серця до діалогу й миру. Сподіваюся, що зусилля останніх днів щодо поновлення перемовин завершаться конкретними плодами і відкриють простір для дипломатії", – написав Папа Римський.

Раніше у серпні він закликав до припинення російсько-української війни та "припинення атак на цивільні об’єкти з обох боків".

Під час свого першого різдвяного звернення Папа Римський Лев XIV також закликав до миру в Україні.

Як відомо, 6 вересня у Києві тривають перемовини зі спецпосланцями президента США, які перед цим їздили на переговори до Москви.

Перший раунд за участю Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та української делегації вже завершився, далі до перемовин долучаться радники з нацбезпеки країн "євротрійки".