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Папа Римский выразил надежду на мир для Украины на фоне визитов Уиткоффа и Кушнера

Новости — Воскресенье, 6 сентября 2026, 17:45 — Мария Емец

Папа Римский Лев XIV выразил надежду на скорейшее установление мира в Украине на фоне визитов представителей президента США в Москву и Киев.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Лев XIV выразил надежду, что возобновление переговорного процесса вокруг российско-украинской войны приблизит мир.

"Мое сердце сопереживает страданиям украинского народа, который уже много лет живет в страданиях и страхе. Повторяю свой призыв прекратить боевые действия, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира. Надеюсь, что усилия последних дней по возобновлению переговоров увенчаются конкретными результатами и откроют пространство для дипломатии", – написал Папа Римский.

Ранее в августе он призвал к прекращению российско-украинской войны и "прекращению атак на гражданские объекты с обеих сторон".

Во время своего первого рождественского обращения Папа Римский Лев XIV также призвал к миру в Украине.

Как известно, 6 сентября в Киеве продолжаются переговоры со спецпосланцами президента США, которые перед этим ездили на переговоры в Москву.

Первый раунд с участием Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и украинской делегации уже завершился, далее к переговорам присоединятся советники по национальной безопасности стран "евротройки".

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Ватикан Мирный процесс
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