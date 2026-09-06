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Два раунди перемовин вже завершилися, очікується третій – Зеленський

Новини — Неділя, 6 вересня 2026, 18:06 — Уляна Кричковська-Богданова, Марія Ємець

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві завершились вже дві дискусії зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа; очікується третя. 

Про повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський повідомив, що на цей час відбулися вже дві дискусії зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

"Ми провели дві дискусії. Я дуже радий, що зараз ми приходимо до третьої дискусії", – сказав Зеленський.

Він не уточнив, чи вже долучалися до них радники з нацбезпеки країн "євротрійки" та яким буде формат третього раунду. 

У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.

Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін заявив їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.  

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Мирні переговори Зеленський
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