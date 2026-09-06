Два раунда переговоров уже завершились, ожидается третий – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве уже завершились два раунда переговоров со спецпредставителями президента США Дональда Трампа; ожидается третий.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский сообщил, что на данный момент состоялись уже две встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы провели две встречи. Я очень рад, что сейчас мы приступаем к третьей встрече", – сказал Зеленский.

Он не уточнил, присоединялись ли уже к ним советники по национальной безопасности стран "евротройки" и каким будет формат третьего раунда.

Во время выступления перед прессой после первого раунда переговоров Кушнер заявил о решительных намерениях Трампа положить конец войне.

Накануне, 5 сентября, спецпосланцы находились на переговорах в Москве. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин выразил им уверенность в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.