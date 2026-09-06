Міністр закордонних справ Естонії у зв’язку з наближенням виборів до Держдуми РФ заявив, що цей процес не можна сприймати як реальне волевиявлення російських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Тсахкна поширив аналітичну публікацію про майбутні російські вибори від Міжнародного центру оборони й безпеки (ISDS), де у заголовок винесли тезу про те, що їхні результати визначатимуть у Кремлі, та додав свій коментар.

An important reminder ahead of Russia’s so-called State Duma elections.



The Kremlin decides who can run, controls the process, and the result is decided before the ballots are counted.



That is not an election. It is a Kremlin-controlled performance.https://t.co/myHkMkNbwg – Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 6, 2026

"Кремль вирішує, хто може балотуватися, контролює процес, а результати визначені ще до того, як порахували бюлетені. Це – не вибори, це контрольована Кремлем вистава", – написав очільник МЗС Естонії.

Тим часом єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс з іронією привітав бажання Путіна "усунути першопричини війни".

Нагадаємо, 6 вересня проходять вибори у німецькій землі Саксонія-Ангальт, за підсумками яких земельний уряд вперше в історії може очолити прем’єр від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".