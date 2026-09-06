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Глава МЗС Естонії про вибори в Держдуму РФ: "пам’ятайте, що це – не вибори"

Новини — Неділя, 6 вересня 2026, 18:19 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Естонії у зв’язку з наближенням виборів до Держдуми РФ заявив, що цей процес не можна сприймати як реальне волевиявлення російських громадян. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Тсахкна поширив аналітичну публікацію про майбутні російські вибори від Міжнародного центру оборони й безпеки (ISDS), де у заголовок винесли тезу про те, що їхні результати визначатимуть у Кремлі, та додав свій коментар.

"Кремль вирішує, хто може балотуватися, контролює процес, а результати визначені ще до того, як порахували бюлетені. Це – не вибори, це контрольована Кремлем вистава", – написав очільник МЗС Естонії. 

Тим часом єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс з іронією привітав бажання Путіна "усунути першопричини війни".

Нагадаємо, 6 вересня проходять вибори у німецькій землі Саксонія-Ангальт, за підсумками яких земельний уряд вперше в історії може очолити прем’єр від ультраправої "Альтернативи для Німеччини". 

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Естонія Росія
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