Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в связи с приближением выборов в Госдуму РФ заявил, что этот процесс нельзя воспринимать как реальное волеизъявление российских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своём X.

Тсахкна поделился аналитической публикацией о предстоящих российских выборах от Международного центра обороны и безопасности (ISDS), в заголовок которой вынесли тезис о том, что их результаты будут определяться в Кремле, и добавил свой комментарий.

Важное напоминание в преддверии так называемых выборов в Государственную Думу России.

An important reminder ahead of Russia’s so-called State Duma elections.



The Kremlin decides who can run, controls the process, and the result is decided before the ballots are counted.



That is not an election. It is a Kremlin-controlled performance.https://t.co/myHkMkNbwg – Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 6, 2026

"Кремль решает, кто может баллотироваться, контролирует процесс, а результаты определены еще до подсчета бюллетеней. Это – не выборы, это контролируемое Кремлем представление", – написал глава МИД Эстонии.

Между тем еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс с иронией приветствовал желание Путина "устранить первопричины войны".

Напомним, 6 сентября проходят выборы в немецкой земле Саксония-Анхальт, по итогам которых земельное правительство впервые в истории может возглавить премьер от ультраправой "Альтернативы для Германии".