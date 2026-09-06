Зеленский: есть договоренность о новой встрече в формате Украина-США-Европа

По итогам переговоров в Киеве с участием украинской стороны, спецпосланников Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" есть договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком формате.

Как сообщает корреспондент "ЕвроПравды", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по завершении встреч.

Зеленский сообщил, что советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии присоединились к переговорам в Киеве во время третьего раунда.

"Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся. Не знаю, где состоится встреча – в Европе, в Соединенных Штатах Америки, а может, снова – я так понял, Стиву понравился наш поезд – то, может, снова в Украине. Ну, мы открыты в любом случае", – сказал Зеленский.

Напомним, спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев на поезде 6 сентября и встретились с президентом Украины на Софиевской площади; прибыли также советники по нацбезопасности лидеров Франции, Британии и Германии. После экскурсии внутрь собора они отправились на переговоры.

Зеленский рассказал, что всего 6 сентября состоялось три раунда переговоров и все они были "очень содержательными". Говорили о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.

В комментариях СМИ после первого раунда переговоров Кушнер заявил о решительных намерениях Трампа положить конец войне.

Накануне, 5 сентября, спецпосланцы находились на переговорах в Москве. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин выразил им уверенность в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление о следующих шагах в ближайшие недели.