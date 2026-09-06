У Трампа вважають, що завершення війни до зими не гарантоване, але США працюють над цим

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими не гарантоване, але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у неділю, 6 вересня, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Кушнера запитали, чи вважають США можливим завершення російсько-української війни до зими.

"Це дуже-дуже складне завдання, але ми спробуємо. І я думаю, що якщо нам це вдасться, це буде просто неймовірно. Це не означає, що ми обов’язково цього досягнемо, але спробувати – дуже важливо. Тож ми будемо продовжувати це робити", – відповів спецпосланник Трампа.

Він також прокоментував зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним у Москві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.

Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі.