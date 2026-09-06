У Трампа считают, что завершение войны до зимы не гарантировано, но США работают над этим

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что завершение войны в Украине до зимы не гарантировано, но американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 6 сентября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Кушнера спросили, считают ли США возможным завершение российско-украинской войны до зимы.

"Это очень-очень сложная задача, но мы попробуем. И я думаю, что если нам это удастся, это будет просто невероятно. Это не означает, что мы обязательно этого добьемся, но попробовать – очень важно. Поэтому мы будем продолжать это делать", – ответил спецпосланник Трампа.

Он также прокомментировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Киеве с участием украинской стороны, спецпосланников Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" достигнута договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком формате.

Зеленский рассказал, что в общей сложности 6 сентября состоялось три раунда переговоров, и все они были "очень содержательными"; речь шла о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.