Немецкие партии отреагировали на победу "АдГ" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт

Ведущие немецкие партии выступили с первыми комментариями по поводу результатов земельных выборов в Саксонии-Анхальт после публикации вечером прогноза, предсказывающего историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы Spiegel.

Сопредседатель "АдГ" Тино Хрупалла торжествующе отреагировал на прогноз, указывающий на беспрецедентный результат партии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

"Фридрих Мерц хотел располовинить нашу поддержку пополам – а мы теперь сделали это с ХДС… Думаю, у нас очень явный мандат от всех избирателей. Это сенсационный результат и также четкий сигнал для Берлина", – заявил политик.

Нынешний премьер Саксонии-Анхальт от ХДС Свен Шульце в комментариях СМИ признал, что результат оказался иным, чем он ожидал, и стал горьким ударом для партии. Он не дал четкого ответа на вопрос о том, останется ли сотрудничество с ультраправыми и в дальнейшем под запретом.

Лидер фракции ХДС в Бундестаге Торстен Фрай назвал прогнозируемые результаты "поворотным моментом" для страны. "Никогда прежде мы не оказывались в ситуации, когда партия, классифицированная земельной внутренней разведкой как правоэкстремистская, получила бы большинство", – прокомментировал он.

Лидер СДПГ и федеральный министр финансов Ларс Клингбайль также назвал ожидаемые результаты в Саксонии-Анхальт "переломным моментом". "Это печальный вечер", – сказал он.

Прогноз ARD, опубликованный вечером 6 августа, предсказывает "Альтернативе для Германии" историческую победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт с 44,5%, тогда как до сих пор правящая ХДС теряет половину мандатов в земельном парламенте.

Напомним, более половины немцев видят угрозу для демократии в случае уверенной победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее об этом читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине