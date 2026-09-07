Маск привітав німецьких ультраправих з перемогою у Саксонії-Ангальт

Американський мільярдер Ілон Маск привітав ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" з перемогою на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ілон Маск після звісток про результати виборів у Саксонії-Ангальт привітав німецьких ультраправих з перемогою, прийшовши з коментарем "Хороший результат" під допис співлідерки "АдН" Аліс Вайдель в Х, де вона вітала місцевого лідера партії Ульріха Зігмунда.

Зігмунд відповів Маску, подякувавши за підтримку і "чіткі та вкрай важливі погляди на розвиток політичних подій нашого часу".

"Якщо ми тут (у Саксонії-Ангальт) візьмемо на себе відповідальність, буду радий сильній та конструктивній співпраці. Німеччина тоді знов стане місцем, куди варто інвестувати. Найкращі побажання з Саксонії-Ангальт", – відписав він.

Оприлюднені попередні результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Лівопопулістська партія Сари Вагенкнехт, що балансувала на межі прохідного бар’єра, все ж долає його з 5,3% – відтак буде впливати на можливі коаліційні розклади.

Після публікації перших прогнозів про історичну перемогу "АдН" у кількох політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

Вибори можуть стати першими, що призведуть до формування земельного уряду на чолі з політиком від "Альтернативи для Німеччини".

Понад половина німців вбачають загрози для демократії у разі впевненої перемоги "АдН" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні





