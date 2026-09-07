Маск поздравил немецких ультраправых с победой в Саксонии-Анхальт

Американский миллиардер Илон Маск поздравил ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии" с победой на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Илон Маск после появления новостей о результатах выборов в Саксонии-Анхальт поздравил немецких ультраправых с победой, оставив комментарий "Хороший результат" под постом солидерки "АдГ" Алисы Вайдель в X, где она поздравляла местного лидера партии Ульриха Зигмунда.

Зигмунд ответил Маску, поблагодарив за поддержку и "четкие и крайне важные взгляды на развитие политических событий нашего времени".

"Если мы здесь (в Саксонии-Анхальт) возьмём на себя ответственность, буду рад сильному и конструктивному сотрудничеству. Германия тогда вновь станет местом, куда стоит инвестировать. Наилучшие пожелания из Саксонии-Анхальт", – ответил он.

Опубликованные предварительные результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Левопопулистская партия Сары Вагенкнехт, балансировавшая на грани проходного барьера, всё же преодолела его, набрав 5,3% – таким образом, она будет влиять на возможные коалиционные расклады.

После публикации первых прогнозов об исторической победе "АдГ" в нескольких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии.

Выборы могут стать первыми, которые приведут к формированию земельного правительства во главе с политиком от "Альтернативы для Германии".

Более половины немцев видят угрозу для демократии в случае уверенной победы "АдГ" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее об этом читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине