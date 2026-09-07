В Естонії позапланово закрили один з КПП на кордоні з Росією через нелегальних мігрантів

Естонські прикордонники у неділю передчасно закрили пункт пропуску "Лухамаа" на кордоні з Росією через нелегальних мігрантів, які наполегливо намагались потрапити на територію Естонії без документів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У Південній префектурі Поліційної прикордонної служби Естонії оголосили, що ввечері 6 вересня пункт пропуску "Лухамаа" зупинив роботу раніше, ніж зазвичай, через двох нелегальних мігрантів, чоловіка і жінку.

"Двоє громадян Ірану наполегливо намагалися перетнути кордон в Естонію з Росії через пункт пропуску "Лухамаа". Проте у них не було підстав для перетину кордону, оскільки обоє знищили свої документи після прибуття з території Росії", – повідомили у відомстві.

Естонські прикордонники скерували їх назад у бік Росії та попередили російську сторону. Іранці не здавались і поверталися на естонський КПП, після чого пункт пропуску вирішили закрити раніше, ніж передбачають стандартні години роботи.

"КПП залишатиметься закритим, доки РФ вирішить ситуацію зі свого боку", – додали у повідомленні.

Раніше Естонія продовжила скорочений графік роботи трьох автомобільних прикордонних пунктів на кордоні з Росією, мотивуючи це посиленням прикордонної безпеки та підвищенням ефективності митного контролю.

Початково рішення ухвалили через прикордонні інциденти з боку Росії.