В Эстонии внепланово закрыли один КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов

Эстонские пограничники в воскресенье досрочно закрыли пункт пропуска "Лухамаа" на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов, которые настойчиво пытались попасть на территорию Эстонии без документов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В Южной префектуре Полицейской пограничной службы Эстонии объявили, что вечером 6 сентября пункт пропуска "Лухамаа" прекратил работу раньше обычного из-за двух нелегальных мигрантов – мужчины и женщины.

"Двое граждан Ирана настойчиво пытались пересечь границу в Эстонию из России через пункт пропуска "Лухамаа". Однако у них не было оснований для пересечения границы, поскольку оба уничтожили свои документы после прибытия с территории России", – сообщили в ведомстве.

Эстонские пограничники отправили их обратно в сторону России и предупредили российскую сторону. Иранцы не сдавались и возвращались на эстонский КПП, после чего пункт пропуска решили закрыть раньше, чем предусмотрено стандартным графиком работы.

"КПП будет оставаться закрытым, пока РФ не решит ситуацию со своей стороны", – добавили в сообщении.

Ранее Эстония продлила сокращённый график работы трёх автомобильных пограничных пунктов на границе с Россией, мотивируя это усилением пограничной безопасности и повышением эффективности таможенного контроля.

Изначально решение было принято из-за пограничных инцидентов со стороны России.