Лидер ультраправых Франции: мы не оставим Украину, но поддержку нужно пересмотреть

Председатель французской ультраправой партии "Национальное обьединение" Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями с этой страной.

Об этом он заявил в субботу в эфире Bloomberg TV, пишет "Европейская правда".

Политик отметил, что разрушенные финансы Франции требуют получения определенной отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Барделла, вероятно, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.

"Мы тонем в долгах. Мы тонем в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране без каких-либо гарантий", – сказал Барделла. "Все нужно пересмотреть", – добавил он.

В то же время политик заверил, что поддержка Украины не будет полностью прекращена, если "Национальное объединение" придет к власти.

"Эта война длится уже очень долго. Годами мы призываем к перемирию и достаточным гарантиям безопасности для Украины. Поэтому речь не идет о том, чтобы бросить Украину. У Франции есть обязательства. Она поддерживает Украину и должна будет продолжать выполнять это обязательство, чтобы Украина защищала свои границы и территориальную целостность", – сказал политик.

Он высоко оценил позицию США, которые требуют от Украины предоставить что-то взамен за поддержку, упомянув о соглашении о доступе к украинским полезным ископаемым.

В то же время он хочет, чтобы Украина гарантировала, что финансовая поддержка, которую она получает от европейских стран, использовалась исключительно для закупки оборудования в оборонной промышленности этих государств.

Напомним, на днях кандидаты в президенты Франции – лидер ультраправых Марин Ле Пен и экс-премьер Эдуар Филипп – вступили в спор из-за обещания "Национального объединения" Ле Пен прекратить помощь Украине.

Выборы президента Франции пройдут в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года. Лидером в опросах остается лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

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