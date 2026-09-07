У Британії зібралися сотні протестувальників через прибуття чергового човна з мігрантами

У британському Портсмуті на вулиці вийшли сотні протестувальників на тлі звісток про прибуття човна зі 140 мігрантами.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У неділю в Порстмуті зібралась велика акція протесту проти нелегальної міграції після звісток про перехоплення човна зі 140 мігрантами, що прямував до міста через Ла-Манш. Як зазначають, це перший випадок, коли настільки великий човен прибуває до Портсмута.

Протестувальники на багато годин заблокували вулиці та заявили, що збираються чергувати усю ніч, щоб прибулих мігрантів не забрали до центру ідентифікації. Чимало з них прийшли повністю у чорному та з закритими обличчями – як і протестувальники з ідентичною демонстрацією у Дуврі в суботу. Кільком автомобілям поліції пошкодили лобове скло.

Акція врешті припинилася близько третьої години ночі після того, як поліція отримала погодження на розгін демонстрації та пригрозила затриманнями.

"Засуджуємо залякуючу і хуліганську поведінку, яку ми побачили цієї ночі. Право на мирний протест – фундаментальна складова нашої демократії, але це ніколи не має перетинати лінії і перетворюватися на безлади", – прокоментував речник британського уряду.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш багато років залишається головним болем для усіх британських урядів та збереглася досі, лишаючись також топтемою британської політики і проблемним питанням у відносинах з Францією, від якої очікують більш рішучих заходів для запобіганню таким нелегальним відправленням.

Цьогоріч до Британії прибуло приблизно на 40% менше шукачів притулку, порівняно за ідентичний період 2025 року.

Нещодавно лідери французьких правопопулістів Жордан Барделла та британської правопопулістської Reform UK Найджел Фарадж підписали угоду про "повне припинення руху човнів" через Ла-Манш.