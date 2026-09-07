В Британии собрались сотни протестующих из-за прибытия очередной лодки с мигрантами

В британском Портсмуте на улицы вышли сотни протестующих на фоне сообщений о прибытии лодки со 140 мигрантами.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В воскресенье в Портсмуте состоялась массовая акция протеста против нелегальной миграции после сообщений о перехвате судна со 140 мигрантами, которое направлялось в город через Ла-Манш. Как отмечается, это первый случай, когда столь крупное судно прибывает в Портсмут.

Протестующие на несколько часов заблокировали улицы и заявили, что собираются дежурить всю ночь, чтобы прибывших мигрантов не увезли в центр идентификации. Многие из них пришли полностью в чёрном и с закрытыми лицами – как и протестующие на аналогичной демонстрации в Дувре в субботу. У нескольких полицейских автомобилей повредили лобовое стекло.

Акция в конце концов прекратилась около 3 часов ночи после того, как полиция получила разрешение на разгон демонстрации и пригрозила задержаниями.

"Мы осуждаем запугивающее и хулиганское поведение, которое мы наблюдали этой ночью. Право на мирный протест – фундаментальная составляющая нашей демократии, но оно никогда не должно переходить черту и превращаться в беспорядки", – прокомментировал представитель британского правительства.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш на протяжении многих лет остается головной болью для всех британских правительств и сохраняется до сих пор, оставаясь также одной из главных тем британской политики и проблемным вопросом в отношениях с Францией, от которой ожидают более решительных мер по предотвращению таких нелегальных отправлений.

В этом году в Великобританию прибыло примерно на 40% меньше просителей убежища по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Недавно лидеры французских правопопулистов Жордан Барделла и британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж подписали соглашение о "полном прекращении движения лодок" через Ла-Манш.