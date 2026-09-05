У Британії протестувальники в балаклавах блокують дороги до найзавантаженішого порту

У суботу вранці групи чоловіків у масках та чорному одязі вийшли на дороги, що ведуть до порту Дувра – найзавантаженішого поромного порту Великої Британії, порушивши рух транспорту біля нього.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Десятки людей, одягнених у чорне та балаклави, заблокували дороги біля порту Дувра в графстві Кент, що призвело до перекриття руху в обох напрямках.

Поліція Кенту заявила, що їм відомо про протест. За їхніми словами, офіцери поліції були присутні на місці та взаємодіяли з протестувальниками.

За даними Національної служби автомобільних доріг, рух транспорту на в'їзді до порту та виїзді з нього на трасі A20 зупинено, що спричинило затримки до 30 хвилин та кількакілометрові затори.

На відео та фотографіях, поширених в соцмережах, видно велику групу людей у ​​чорному в масках, які крокують дорогою, поки вантажівки чекають у заторі поруч із поліцейськими машинами.

Фото: Youtube / Ay_audits

У порту заявили, що навколо міста Дувр триває "інцидент із порушенням громадського порядку", який впливає на всі маршрути в порт і з порту.

"Ми зв’язуємося з поліцією Кенту, щоб зрозуміти ситуацію", – йдеться у повідомленні.

Поромний оператор P&O Ferries заявив, що його рейси йдуть за розкладом, а пасажирів, які запізнюються, обіцяють посадити на наступні пороми.

Про характер протесту офіційно не повідомляється. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про антиміграційний виступ, який підтримує британський ультраправий активіст Стівен Якслі-Леннон, більш відомий під псевдонімом Томмі Робінсон.

Відповідальність за протести, судячи з усього, взяла на себе ультраправа фракція під назвою Patriot Platform, яка під час прямої трансляції заявила, що має намір блокувати порт протягом трьох днів.

Patriot Platform заявила на своєму вебсайті, що їй "потрібні люди, готові діяти", щоб захистити Британію.

Дувр – найзавантаженіший міжнародний поромний та пасажирський порт Великої Британії, який, згідно з даними адміністрації, у 2025 році обслужив 9 128 648 пасажирів, що прибули автотранспортом, та 2 119 030 вантажних автомобілів.

Порт Дувр розташований на узбережжі Ла-Маншу – одного з найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції.

Напередодні лідер французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла та очільник британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж підписали угоду про "повне припинення руху човнів" через Ла-Манш.

Раніше Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського та міжнародного права".

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Штурм Британії" на користь ультраправих: як криза у Ла-Манші б'є по уряду в Лондоні.