Партия "подруги Путина" поможет лидеру ультраправых стать премьером на востоке Германии

Главный кандидат партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ) на выборах в земле Саксония-Анхальт Томас Шульце объявил, что новая фракция его партии в земельном парламенте сделает шаг, который поможет представителю "Альтернативы для Германии" стать премьер-министром.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Handelsblatt.

По словам Шульце, Альянс Сары Вагенкнехт воздержится во время третьего тура голосования по избранию премьер-министра, что позволит кандидату от "АдГ" Ульриху Зигмунду занять этот пост. Если это произойдет, он станет первым представителем ультраправой партии во главе федеральной земли после окончания Второй мировой войны.

"Мы не будем участвовать в коалиции, которая будет служить брандмауэром", – заявил Шульце в эфире радиостанции Deutschlandfunk, имея в виду, что АСВ не будет блокировать приход "АдГ" к власти и не будет голосовать против Зигмунда. Он подчеркнул, что "АдГ" является победителем выборов и именно она должна сформировать правительство.

В третьем туре голосования в ландтаге Саксонии-Анхальт для избрания нового главы правительства достаточно простого большинства. У партии "АдГ" по итогам выборов – 39 мандатов из 82. Это позволит простым большинством голосов утвердить кандидатуру Зигмунда.

Однако, по словам Шульце, нужно подождать, выдвинет ли вообще Зигмунд свою кандидатуру на пост премьера. Он ожидает, что партия "АдГ" как победитель выборов пойдет на контакт с другими партиями.

В то же время Шульце подтвердил, что партия АСВ намерена выдвинуть внепартийного кандидата на пост министра-президента. По его словам, для этого "в ближайшее время" будет названо имя человека из Саксонии-Анхальт.

Предварительные результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.