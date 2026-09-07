Укр Рус Eng

Корецький і Домбровскіс 7 вересня обговорять дефіцит оборонного бюджету України

Новини — Понеділок, 7 вересня 2026, 11:24 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 7 вересня, проведе відеорозмову з єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом, під час якої, серед іншого, обговорять фінансові потреби України та дефіцит оборонного бюджету.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Корецький та Домбровскіс обговорять підтримку Євросоюзом оборонного бюджету України.

Відеорозмова Корецького і Домбровскіса запланована на 11:00 за брюссельським часом (опівдні за Києвом) і має тривати близько 30 хвилин.

"Серед питань, які планують обговорити, – фінансування України та потреби українського бюджету, зокрема оцінка нестачі коштів на оборонні видатки", – пояснив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

У Єврокомісії очікують оприлюднити повідомлення про результати розмови або допис у соціальних мережах близько 13:00 за київським часом.

Крім того, у вівторок представники Єврокомісії планують зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої буде обговорена, зокрема, оцінка дефіциту бюджету України за результатами візиту в Київ місії МВФ на початку вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше в ЄС нагадали, що допомога на 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27 роках.

Також в ЄС кажуть, що Україна не надсилала формального запиту щодо дострокових виплат у 2026 році частини кредиту 90 млрд євро, яка передбачена на 2027 рік, з метою закриття 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України у поточному році.

Нагадаємо, 24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінансова допомога Єврокомісія
Реклама: