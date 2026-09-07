Корецький і Домбровскіс 7 вересня обговорять дефіцит оборонного бюджету України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 7 вересня, проведе відеорозмову з єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом, під час якої, серед іншого, обговорять фінансові потреби України та дефіцит оборонного бюджету.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Корецький та Домбровскіс обговорять підтримку Євросоюзом оборонного бюджету України.

Відеорозмова Корецького і Домбровскіса запланована на 11:00 за брюссельським часом (опівдні за Києвом) і має тривати близько 30 хвилин.

"Серед питань, які планують обговорити, – фінансування України та потреби українського бюджету, зокрема оцінка нестачі коштів на оборонні видатки", – пояснив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

У Єврокомісії очікують оприлюднити повідомлення про результати розмови або допис у соціальних мережах близько 13:00 за київським часом.

Крім того, у вівторок представники Єврокомісії планують зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої буде обговорена, зокрема, оцінка дефіциту бюджету України за результатами візиту в Київ місії МВФ на початку вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше в ЄС нагадали, що допомога на 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27 роках.

Також в ЄС кажуть, що Україна не надсилала формального запиту щодо дострокових виплат у 2026 році частини кредиту 90 млрд євро, яка передбачена на 2027 рік, з метою закриття 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України у поточному році.

Нагадаємо, 24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.