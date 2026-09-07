7 сентября Корецкий и Домбровскис обсудят дефицит оборонного бюджета Украины

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в понедельник, 7 сентября, проведет видеобеседу с еврокомиссаром по вопросам экономики Валдисом Домбровскисом, в ходе которой, среди прочего, обсудят финансовые потребности Украины и дефицит оборонного бюджета.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.

Корецкий и Домбровскис обсудят поддержку Евросоюзом оборонного бюджета Украины.

Видеобеседа Корецкого и Домбровскиса запланирована на 11:00 по брюссельскому времени (в полдень по киевскому времени) и должна продлиться около 30 минут.

"Среди вопросов, которые планируется обсудить, – финансирование Украины и потребности украинского бюджета, в частности оценка нехватки средств на оборонные расходы", – пояснил один из собеседников "ЕвроПравды".

В Еврокомиссии ожидают обнародовать сообщение о результатах беседы или пост в социальных сетях около 13:00 по киевскому времени.

Кроме того, во вторник представители Еврокомиссии планируют встречу с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которой будет обсуждаться, в частности, оценка дефицита бюджета Украины по итогам визита в Киев миссии МВФ в начале сентября.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в ЕС напомнили, что помощь в размере 90 млрд евро покроет лишь две трети потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Также в ЕС заявляют, что Украина не направляла формального запроса относительно досрочных выплат в 2026 году части кредита в размере 90 млрд евро, предусмотренной на 2027 год, с целью покрытия 27 млрд евро дефицита оборонного бюджета Украины в текущем году.

Напомним, 24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд.

"ЕвроПравда" сообщала, что до конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.