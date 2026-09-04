Литовська розвідка не вбачає посилення загрози з боку Білорусі

Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що литовська розвідка наразі не вбачає посилення загрози з боку Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Коментарі Матульоніса пролунали після попереджень лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яка перебувала з візитом у Литві та заявила, що отримала інформацію про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі, зокрема поблизу кордону з Україною та вздовж кордонів з країнами Європейського Союзу.

"Сьогодні я спеціально зробив додаткові запити, і наші служби не мають такої інформації. На сьогодні ми не бачимо посилення загрози з боку Білорусі", – сказав Матульоніс

Він зазначив, що, хоча на території Білорусі присутні російські військові об’єкти, литовська розвідка не виявила нових маневрених підрозділів, які б становили пряму загрозу для Литви, Латвії чи Польщі.

Матульоніс додав, що литовська розвідка уважно стежить за розвитком подій у Білорусі. Значне накопичення російських військ стане чітким сигналом, що вимагатиме вжиття заходів як на національному рівні, так і на рівні НАТО, зазначив він.

Однак, за його словами, литовські спецслужби наразі не можуть підтвердити попередження Тихановської.

За словами Матульоніса, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко також не зацікавлений у прямому втручанні у війну Росії проти України і прагне покращити відносини із Заходом та Сполученими Штатами.

Матульоніс заявив, що Литва не повинна відновлювати політичні відносини з урядом Лукашенка, але має підтримувати канали комунікації з Мінськом, щоб запобігти можливій ескалації під час кризи.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська днями попередила, що Росія може використати територію Білорусі для ескалації напруженості та провокації країн-членів НАТО.

В грудні 2025 року у Мінську оголосили про прибуття російського ракетного комплексу "Орєшнік".

У середині квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО.