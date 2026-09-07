Литва объявила 22 белорусских IT-специалиста угрозой национальной безопасности

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) сообщил в понедельник, 7 сентября, что 22 гражданина Беларуси, работавшие в технологической компании в Литве, были признаны угрозой национальной безопасности и высланы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Всех 22 граждан Беларуси выслали из Литвы и запретили им возвращаться. По данным Департамента государственной безопасности Литвы, им также запретили въезд в Шенгенскую зону в течение пяти лет.

"Департамент государственной безопасности передал в Департамент миграции заключения о деятельности 22 граждан Беларуси в Литве; лица, работавшие в технологической компании, были признаны угрозой национальной безопасности Литвы, – сообщила разведывательная служба в Facebook. – Их разрешения на временное проживание в Литве были аннулированы".

Граждане Беларуси работали в компании, которая участвовала в проекте Агентства Европейского Союза по космической программе (EUSPA) и мошенническим путем получила почти 500 тысяч евро.

Расследование, возглавляемое Европейской прокуратурой и проведенное Службой по расследованию финансовых преступлений Литвы в сотрудничестве с VSD, выявило, что компания скрывала связи с российской и белорусской военной промышленностью.

Целью проекта была разработка высокоточных спутниковых навигационных приемников, способных использовать высокоточную службу Galileo для сельскохозяйственных нужд, в частности для управления сельскохозяйственной техникой и обеспечения операций точного земледелия.

Общий бюджет проекта составил более 1 миллиона евро, из которых более 745 тысяч евро было выделено EUSPA. Фактически компания получила 447 272 евро.

Напомним, ранее главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что литовская разведка пока не видит усиления угрозы со стороны Беларуси.

Также министерство иностранных дел Литвы вновь предупредило граждан о поездках в Беларусь после того, как, по сообщениям, литовский организатор туристических поездок был приговорен там к тюремному заключению по обвинению в экстремизме.