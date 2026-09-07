У Німеччині вперше перепрофілюють на оборонне виробництво завод Volkswagen

Завод Volkswagen в Оснабрюку стане першим автомобільним заводом у Німеччині, який буде перепрофільований на об’єкт оборонного виробництва.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTV.

Земля Нижня Саксонія та ізраїльський інвестор Aurelius беруть під свій контроль цей об’єкт і протягом найближчих років перетворять його на центр передового досвіду для оборонної промисловості.

Першим проєктом, який реалізують на заводі, стане виробництво систем протиповітряної оборони від ізраїльського виробника Rafael. Компанія Volkswagen повідомила, що основні умови угоди були узгоджені цього понеділка.

Найвідомішим продуктом Rafael є ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол". У Німеччині до складу групи, серед інших компаній, також входить виробник протитанкової зброї Dynamit Nobel Defense.

Нагадаємо, у понеділок, 7 вересня, українська сторона передала перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО напередодні "Рамштайну". Україна закликала союзників швидко надати додаткові спроможності ППО та ПРО, які напряму пов’язані із захистом життя українців.

Також у Німеччині поблизу Мюнхена розпочалося серійне виробництво понад 5 тисяч бойових дронів дальнього радіуса дії для України. Виконання замовлення німецького уряду заплановано до середини 2027 року.