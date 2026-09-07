В Германии впервые перепрофилируют завод Volkswagen в оборонное производство

Завод Volkswagen в Оснабрюке станет первым автомобильным заводом в Германии, который будет перепрофилирован на объект оборонного производства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTV.

Земля Нижняя Саксония и израильский инвестор Aurelius берут этот объект под свой контроль и в течение ближайших лет превратят его в центр передового опыта для оборонной промышленности.

Первым проектом, который будет реализован на заводе, станет производство систем противовоздушной обороны от израильского производителя Rafael. Компания Volkswagen сообщила, что основные условия соглашения были согласованы в этот понедельник.

Самым известным продуктом Rafael является израильская система противоракетной обороны "Железный купол". В Германии в состав группы, среди прочих компаний, также входит производитель противотанкового оружия Dynamit Nobel Defense.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, украинская сторона передала перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО накануне "Рамштайна". Украина призвала союзников быстро предоставить дополнительные возможности ПВО и ПРО, которые напрямую связаны с защитой жизни украинцев.

Также в Германии, недалеко от Мюнхена, началось серийное производство более 5 тысяч боевых дронов дальнего радиуса действия для Украины. Выполнение заказа немецкого правительства запланировано до середины 2027 года.