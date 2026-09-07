Україна передала НАТО список нагальних потреб для ППО напередодні "Рамштайну"

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників, під час якого українська сторона передала перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.

Про це у Міністерстві оборони повідомили у понеділок вранці, пише "Європейська правда".

Засідання, яке скликали за ініціативою України, відбулося напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" 8 вересня. Її центральним питанням буде посилення української ППО та ПРО.

На засіданні головував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв разом із заступником головнокомандувача Збройних Сил України бригадним генералом Сергієм Собком представили союзникам детальну оцінку актуальних повітряних загроз.

Українська сторона передала перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.

За підсумками засідання Україна закликала союзників швидко надати додаткові спроможності ППО та ПРО, які напряму пов’язані із захистом життя українців.

Україна також закликала партнерів до кінця року мобілізувати ресурси, необхідні для виконання задекларованого НАТО рівня військової підтримки Україні у 70 млрд євро.

6 вересня у Міноборони повідомили, що глава відомства Євгеній Хмара у телефонній розмові з Рютте обговорив підготовку до засідання "Рамштайну".

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 18 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. На ньому співголовували Велика Британія та Німеччина.

Після засідання Пісторіус анонсував постачання Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.