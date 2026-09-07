ЗМІ: Трамп не приїде на похорон короля Норвегії
США відправлять на похорон норвезького короля Гаральда V політичних представників нижчого рівня, ніж очікувалося раніше.
Про це стало відомо NRK, передає "Європейська правда".
Зазначається, що американський президент Дональд Трамп не буде присутнім на похороні Гаральда V.
Коли в 1991 році ховали короля Олафа V, США відправили тодішнього віцепрезидента Дена Квейла.
Наразі невідомо, хто саме приїде від США цього разу.
Нагадаємо, 89-річний король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня, він на той час був найстаршим монархом Європи. Похорон відбудеться 9 вересня, перед тим норвежці можуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу.
Новий король Гокон VIII склав присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.
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