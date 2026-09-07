ЗМІ: Трамп не приїде на похорон короля Норвегії

США відправлять на похорон норвезького короля Гаральда V політичних представників нижчого рівня, ніж очікувалося раніше.

Про це стало відомо NRK, передає "Європейська правда".

Зазначається, що американський президент Дональд Трамп не буде присутнім на похороні Гаральда V.

Коли в 1991 році ховали короля Олафа V, США відправили тодішнього віцепрезидента Дена Квейла.

Наразі невідомо, хто саме приїде від США цього разу.

Нагадаємо, 89-річний король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня, він на той час був найстаршим монархом Європи. Похорон відбудеться 9 вересня, перед тим норвежці можуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу.

Новий король Гокон VIII склав присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.

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